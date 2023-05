Fast X apre con solo 67 | 5 milioni al box office USA e supera Guardiani della Galassia 3

(Di lunedì 22 maggio 2023) La famiglia di Dom Toretto, conX, segna una partenza solida, anche se non eccezionale al botteghino americano, ma a livello globale il film ha già incassato 320di dollari.X, decimo capitolo del franchise automobilistico di fama globale, conquista la vetta del boxUSA al debuttondo l'hit MarvelVol. 3 con 67,5di incasso da 4.046 sale e un'imponente media per sala di 16.683 dollari. Se l'incasso domestico non sfonda, lo è quello globale chei 320in tutto il mondo.X assicura, così, il secondo maggior weekend di apertura globale dell'anno dopo un altro titolo Universal, Super Mario Bros. Il Film, che ...

Presente in 84 mercati, il film ha incassato venerdì circa $48M, per un totale di $116M. Le proiezioni per il fine settimana sono di $252.68M per un debutto globale di ......L'occasione è stata la prima visione milanese dell'ultimo film della serie Fast and Furious, Fast X, proiettato ieri, mercoledì 17 maggio 2023, all'Uci di Pioltello. Il cinema di via San Francesco ha indossato l'abito migliore per accogliere un evento che ha avuto il sapore del "battesimo" ...

Alyoska Costantino | Subito dopo le emozioni della Last Chance Qualifying, i sei piloti più veloci della Top 12 si sono sfidati per il premio in palio più ...Fast X vola a quasi 4.5 milioni di euro in tre giorni in Italia dopo un ottimo rimbalzo sabato 20 maggio, Super Mario supera i 20 milioni ...