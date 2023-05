Facebook invia amicizie agli sconosciuti | panico tra gli utenti

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 maggio 2023)tra glidiche si sono ritrovati are le richieste di amicizia a persone sconosciute: ecco che cosa sta accadendo. Mentre si naviga sul social di proprietà Meta è normale imbattersi in pagine di persone con le quali non si ha l’amicizia. Ci sono varie ragioni che spingono glia spulciare negli account, ma questa curiosità ha creato un bel po’ di caos. Questo perché sono partite delle richieste di amicizia involontarie. Richiestesu– CheNews.itSappiamo molto bene che visitare le pagine deglisuè una pratica del tutto anonima. Nessuno sa chi è che spulcia tra le informazioni all’interno del profilo. Le cose però cambiano radicalmente quando parte ...