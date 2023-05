Fabio Splendori | “QuoJobis strumento fondamentale nel mondo del lavoro”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) - Recruiting, formazione, sviluppo, consulenza e outsourcing sono tutti i servizi con i qualiha deciso di rendere laSpa punto di riferimento neldelle APL Milano, 22 Maggio 2023. In undelin continua evoluzione, avere strumenti sempre più efficaci per gestire le attività aziendali e raggiungere gli obiettivi d'impresa è. Assicurare ai propri dipendenti un ambiente diefficiente ed efficace è diventato essenziale. All'interno del panorama italiano,spa , l'azienda fondata dall'imprenditore, si impegna quotidianamente per dare alle aziende il giusto supporto, attraverso strumenti innovativi, aiutandoli ...