... vittima di una serie di diagnosi errate ed operazioni eseguite male, chehanno fatto ... Ad agosto, in seguito a continui dolori, fu ricoverato per eseguire una; ma l'esame diagnostico, ...Quindi,assistiti dell'ASL TO4 che ricevono la lettera di invito (con cadenza biennale) allo ... cioè una, esame che permette di esplorare il colon per ricercare eventuali lesioni. L'...... " La clinica è la prima - approfondisce Angela Bertani - poi ci sonoesami bioumorali, delle ... Inoltre ci sono esami strumentali come lacon le biopsie, la EGDS e, per la malattia di ...

Fa la colonscopia e gli perforano l'intestino: «Costretto a vivere con una sacca esterna per i bisogni» leggo.it

Ad agosto, in seguito a continui dolori, fu ricoverato per eseguire una colonscopia; ma l'esame diagnostico, ritenuto una routine, purtroppo provocò la perforazione dell'intestino, il vero inizio del ...Grandi passi in avanti anche nel campo delle malattie gastro-enterologiche grazie all’impiego delle nuove tecnologie. La colonscopia robotica è già realtà in Toscana e sul territorio pisano e presenta ...