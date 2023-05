F1 | Wolff smentisce le voci sulla trattativa tra Hamilton e la Ferrari | “Non c’è nulla di vero”

(Di lunedì 22 maggio 2023) La notizia-bomba sganciata dal Daily Mail riguardante una presunta trattiva di Lewiscon la scuderiaa partire dal 2024 continua a scuotere in modo rilevante tutto l’ambiente di Formula 1. A cercare di buttare un minimo di acqua sul fuoco ci ha pensato però il solito Toto, Direttore esecutivo della Mercedes, intervenuto questo pomeriggio per smentire le indiscrezioni. In primis il tedesco ha cercato di minimizzare la notizia: “Si tratta diche si ripresentano puntualmente ogni due anni, ogni qual volta dobbiamo siglare un nuovo accordo. Ma non c’èdi– ha dettoalla testata oe24 – Discutiamo normalmente, senza alcuna pressione temporale”.ha poi proseguito: “È semplicemente spiacevole che due amici, ...

