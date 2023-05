F1 | riavere la Ferrari vincente farebbe il bene dell’intero Circus C’è un filone d’oro rosso che aspetta di essere sfruttato

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il cosiddetto “oro” è una variante del pregiato metallo, che deve il suo nome al fatto di avere al proprio interno una quantità di rame superiore a quella dell’argento. Pur essendo poco conosciuto, è molto quotato, poiché la sua valutazione avvicina quella dell’oro puro. Eb, la Formula 1 potrebbe avere per le mani una miniera di tale varietà aurea, se solo la “sua” Rossa tornasse a vincere. Non che ilattuale ne abbia bisogno. Pur essendo cloroformizzato dalla tirannia Red Bull (per chi avesse perso il conto, negli ultimi dieci mesi il Drink Team ha vinto 16 GP su 17), il carrozzone piace e attira spettatori. Però, a lungo andare, la monotonia stanca e chi non appartiene allo “zoccolo duro” potrebbe abbandonare la platea con la stessa facilità con la quale è stato attirato. Soprattutto negli Stati Uniti si sta ...

...a causa dell'alluvione che ha colpito la regione che ospita l'autodromo Enzo e Dinodi ... chi ha prenotato un soggiorno per assistere alla gara di F1 ora annullata, ha diritto a...... considerando che all'Autodromo Enzo e Dinoerano previste almeno 160mila persone, che non ... chi ha prenotato un soggiorno per assistere alla gara di F1 ora annullata, ha diritto a...... in Azerbaijan , mettendo in fila due pole simili a perle coltivate in casa, due gare ad altissima intensità, due podi che valgono come manna in questo avvio di stagione per la. Insomma, ...

F1, riavere la Ferrari vincente farebbe il bene dell'intero Circus. C'è ... OA Sport

Fernando Alonso, in questo momento, è la personificazione del famigerato proverbio cinese: “siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico”. A dispett ...