(Di lunedì 22 maggio 2023) Mentre il Circus della F1 entra nella settimana più glamour della stagione pensando al GP di Monaco, nel principato di Monte-Carlo, c’è chi si interroga su una stagione che per ora ha visto poco spettacolo e un chiaro e netto dominio, quello della Red. A parlare, a tal proposito, in un’intervista a F1 World, è stato, il team principal della Haas, che ha detto: “? Per me è il contrario, non è. Penso che ci sia stata abbastanza azione”. Poi ha aggiunto: “Ovviamente Baku non è stata la gara più emozionante di quest’anno. Ma ci sono state molte gare emozionanti. Si vede che le Redsono forti, ma ci sono anche molte altre cose in ballo. Non dobbiamo dimenticarlo”. Infine ha sganciato la sua “bomba”: “Sono convinto che, a un ...

Il pubblico aspetta solamente di vedereperdere le staffe, o che io e il mio amico Toto Wolff ci divertiamo un po' ', ha spiegato con un sorriso al Financial Times . Per chi non lo ...La F1 americana Assolutamente promossa.ne è assolutamente convinto, sottolineando come ormai l'intrattenimento sia ormai a tutto tondo, anche all'infuori della gara in sé. Miami ne è stato l'esempio, con un contorno di ...Parlando della Haas VF - 20 e della decisione di non svilupparla,dice che farlo sarebbe stato come 'cercare di lucidare uno stronzo'. Noblesse oblige.

F1, Gunther Steiner: "Il Mondiale Non è noioso. Red Bull Non irraggiungibile" OA Sport

