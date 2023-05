F-16 a Kiev | ma il tempo stringe | pronti i mercenari di Top Aces

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il G7 appena conclusosi ha portato una ventata di novità nella crisi ucraina: i tanto agognati caccia occidentali moderni, gli F16, potranno essere utilizzati dalla aviazione ucraina. Allo stato attuale delle informazioni Biden non ha autorizzato la vendita di questi modelli dal parco aereo americano ma, un po’ come successe per i carri armati MBT Leopard tedeschi, gli alleati potranno fornire i caccia all’Ucraina. Segui su affaritaliani.it

... battere l'Occidente sule attirare a sé anche l'unico possibile concorrente per la ... Non ha partorito alcuna idea concreta, al di là del sostegno anche militare a. Xi è stato molto meno ...Staremo con l'Ucraina per tutto ilnecessario'. Anche Lisbona si offre di addestrare i piloti diall'uso degli F - 16 , ma non prevede di inviare i propri caccia. L'Alto rappresentante Ue, ...I caccia F - 16, dopo le consegne dall'Occidente a, saranno basati in Ucraina, ha detto il ... Allo stesso, testimoni oculari riferiscono di presunte battaglie nell'area con elicotteri. ...

"Combattenti russi" filo-ucraini attaccano oltre confine, Kiev: "Obiettivo una fascia di sicurezza" RaiNews

In un video sui social, attentato rivendicato da un gruppo di cittadini che sostiene di voler porre fine alla dittatura del Cremlino View on euronews ...Utti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 23 maggio 2023 sulla guerra in Ucraina giunta oggi al suo 454esimo giorno ...