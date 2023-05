Europei di Ritmica | l’Italia conquista 5 straordinarie medaglie

Leggi su ilfaroonline

Baku – Splendido bottino delaglidia Baku. Lete sono state 5, di cui soli tre allori per Sofia Raffaeli che con gli ori nella palla e nelle clavette ha scritto la storia entrando di nuovo nel primato della Nazionale italiana e di cui un bronzo per la squadra juniores e un bronzo per le Farfalle. Il prossimo anno la competizione si svolgerà dal 22 al 26 maggio a Budapest.