Euro 7 - Otto Paesi tra cui l' Italia scrivono a Bruxelles | Intere parti da cancellare

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'e altri settedell'Unione fanno un altro passo nella battaglia contro i nuovi standard7 proposti dalla Commissionepea. Incolare, ae ad altre cancellerie è stato inviato un documento in cui il governo Meloni, insieme agli esecutivi di Francia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, sostiene la posizione di contrarietà già delineata pochi giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Infatti, secondo gli, la bozza della possibile direttiva contiene limiti alle emissioni "eccessivamente ambiziosi e irrealistici da raggiungere" per le Case automobilistiche e, pertanto, "rischia di impattare negativamente sugli investimenti del settore già impegnati nel passaggio ai ...

La stima è di 2,5 milioni - 4 milioni di sterline (2.870.000 - 4.600.000). Offerta dai ... Negli ultimi cinque -anni è cresciuto l'interesse per i marmi neoclassici e Antonio Canova è ...Dalle prime stime fatte dai tecnici della Provincia i danni ammontano amilioni die di questi, almeno la metà servono al ripristino di importanti arterie come la strada provinciale 324 a ...Dalle prime stime fatte dai tecnici della Provincia i danni ammontano amilioni die di questi, almeno la metà servono al ripristino di importanti arterie come la strada provinciale 324 a ...

Euro 7, per otto Paesi Ue la proposta è irrealistica: intere parti sono da cancellare - Quattroruote.it Quattroruote

Italia, Francia, Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria dicono no alla nuova direttiva Euro 7. "Proposta irrealistica e dannosa per il settore già impegnato nella transizio ...Italia, Francia, Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria dicono no alla nuova direttiva Euro 7. "Proposta irrealistica e dannosa per il settore già impegnato nella transizio ...