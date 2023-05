Lo rende noto la, società di gestione dello scalo, chiuso da ieri per l'attività eruttiva dell'con emissione di cenere lavica. Lasottolinea che "potranno pertanto verificarsi ritardi ...La, società di gestione dell'aeroporto di Catania , comunica che, a causa dell'attività eruttiva dell'e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le ...... proprio a causa dell'eruzione dell', la chiusura di un settore di spazio aereo con possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza. La cenere ha costretto la, società di gestione ...

Etna: Sac, aeroporto di Catania tornerà operativo dalle 9 Agenzia ANSA

L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania «tornerà operativo a partire dalle 9» e «le operazioni di volo saranno ripristinate con iniziali ...Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo, chiuso da ieri per l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere lavica. La Sac sottolinea che "potranno pertanto verificarsi ritardi ...