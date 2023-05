Etichette del vino come quelle delle sigarette | la legge dell’Irlanda è un attacco all’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag – Via libera in Irlanda all’etichetta sanitaria sugli alcolici.annunciato dal ministro irlandese della Salute, Stephen Donnelly, è stato convertito inil regolamento che prevede l’etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. Si tratta del primo esempio di questo tipo in Europa, apripista di un regolamento che potrebbe sbarcare a breve anche in Italia. Sì, rischiamo davvero di ritrovarci anche sulanaloghe ausate per i pacchetti die più in generale per il tabacco. Vediamo perché. Irlanda,sul: ladi Dublino La nuovairlandese prevede che sulle bottiglie di alcolici vengano applicatein cui si indica ...