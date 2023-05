(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video e foto che mostrano la distruzione di, nel Donetsk: "La città oggi. I nostri soldati sono partiti per una ...

Lo Stato maggiore dell'ucraino, nel suo aggiornamento della mattina, scrive su Facebook che i militari di"continuano a respingere numerosi attacchi dei russi a Kupyansk, Lyman, Bakhmut,...Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video che mostra la distruzione della città nel Donetsk, epicentro della battaglia trae Mosca. "La città oggi. I ...E lo sta facendo grazie allo sviluppo di undi droni da combattimento subacqueo che ...ha già raggiunto un obiettivo assai importante, riuscendo a mettere la marina russa, che ...

Ucraina, Esercito Kiev: 'siamo a Bakhmut, distrutta, non conquistata' Agenzia ANSA

Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video e foto che mostrano la distruzione di Bakhmut, nel Donetsk: "La città oggi. (ANSA) ...«A Bakhmut si combatte ancora», Kiev continua a smentire Mosca «Ad oggi Bakhmut non è occupata dalla Federazione Russa: non ci sono due o tre interpretazioni di queste parole»: lo ha detto ieri il ...