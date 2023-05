Entr’acte 1924 | l’illusione del tempo e del movimento

Dopo le 'Melodies' e i 'Poèmes d'amour'… e tanto altro, eseguiti in duo, è stato proposto il film muto '', di René Clair () con Elisabetta Lombardi a pestare sui tasti in un ...Dopo le 'Melodies' e i 'Poèmes d'amour'… e tanto altro, eseguiti in duo, è stato proposto il film muto '', di René Clair () con Elisabetta Lombardi a pestare sui tasti in un ...

INVIATO CITTADINO Proseguono le "Note di Viaggio" alla Biblioteca Rodari di Corciano PerugiaToday