Empoli | Zanetti | «In questa stagione abbiamo lanciato tanti giovani»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Paolo, tecnico dell’, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani contro la Juventus Paoloha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida dell’con la Juve. Di seguito le sue parole. «Ci mancano i due giocatori più tecnici che sono Marin e Baldanzi. Se cambierà qualcosaaltria disposizione, sono molto bravi. La cosa bella diè che nelanciati, saranno un bacino importante per la Nazionale».

Commenta per primo Paolo, tecnico dell', ha parlato a DAZN prima della gara contro la Juventus: 'Ci mancano i due giocatori più tecnici che sono Marin e Baldanzi, cambieremo qualcosa ma abbiamo a disposizione ...LIVE(4 - 2 - 3 - 1) : Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All .JUVENTUS (3 - 5 - 2) : Szczesny; Gatti, Bremer, ...... la Juventus scende in campo allo stadio Castellani contro l'di Paoloper il posticipo della 36ª giornata di Serie A. Fresca di eliminazione dalla semifinale di Europa League - ...

Empoli, ZANETTI: "Ci mancano Marin e Baldanzi, ma abbiamo lanciato tanti altri giovani" Tutto Juve

Contro la Juventus Zanetti, allenatore dell'Empoli, non avrà Baldanzie Marin. Il primo è un giocatore nel mirino dell'Inter. Di lui, a pochi minuti dalla gara contro i bianconeri, l'allenatore ha ...Di seguito le ultime dai campi su Empoli-Juventus, raccolte dagli inviati di TMW: Empoli-Juventus - Lunedì 22 maggio, ore 20.45 Arbitro: Ayroldi .