Empoli | le pagelle di CM | Caputo show | Grassi e Akpa dominano a centrocampo

(Di lunedì 22 maggio 2023)-Juventus 4-1 Vicario 6: a fine primo tempo sventa una possibile palla gol arpionando letteralmente il pallone dai piedi di Vlahovic, no...

Barbieri 4,5: scaraventato nella serata sbagliata in campo, Juve assente e lui inevitabilmente ...- Juventus 4 - 1: statistiche, gol e highlights Ledell'. Ledella Juventus . La pagella dell'arbitro . Il nostro supertop . Il nostro superflop . Ledell'ALEX SANDRO 4 La palla persa che vale il 3 - 0 dell'fotografa la sua prestazione da film horror. Spaventoso

Le pagelle della Juventus - Allegri, c'è una spaccatura con la squadra Alex Sandro in confusione TUTTO mercato WEB

Vicario 6: a fine primo tempo sventa una possibile palla gol arpionando letteralmente il pallone dai piedi di Vlahovic, non è perfetto sul tiro di Chiesa che accorcia il punteggio. Ebuhei 7: ...La Juventus, prima ancora dell’Empoli, ha dovuto affrontare tutto ciò: ed è assurdo che, in particolare relativamente alla questione giustizia sportiva, ci si trovi in una situazione del genere a tre ...