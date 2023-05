Empoli | l'appello di Caputo a Zanetti | 'Spero resti con noi'

Brutta sconfitta per la Juventus apochi minuti dopo la doccia fredda della sentenza della Corte federale d'che ha inflitto 10 punti ...18:31 Sentenza non prima di- Juventus La sentenza della Corte didella Figc non dovrebbe arrivare prima della sfida di Serie A tra la Juventus e l', in programma al Castellani ...Champions appesa a un filo La sentenza d'della Figc per il caso plusvalenze. 'Grande amarezza' del club. Prosciolti Nedved e altri sei ex dirigenti. Dopo il ko con l', è obbligatorio ...

Plusvalenze, Juve penalizzata di dieci punti: la sentenza e le reazioni Tuttosport

la sentenza emessa dalla Corte federale d'appello della Figc, dopo la nuova udienza del processo per il caso plusvalenze, rende molto in salita l'accesso alla Champions League per la squadra che, dopo ..."Questa è una serata che rimane nella storia, per una squadra come l'Empoli non capita spesso di fare un risultato così. È la ciliegina sulla torta di un'annata meravigliosa". Così il tecnico ...