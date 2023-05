Empoli-Juventus | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio Castellani, l’ospita lanella gara valida per la 36esima giornata del campionato diA. Gli azzurri giocano ormai senza pensieri grazie alla salvezza raggiunta in anticipo, provando a mettere in difficoltà chiunque gli si pari davanti. Al cospetto arriva la squadra bianconera a metà tra campionato e problemi giudiziari ma con una Champions League da provare a conquistare sul campo. Ecco dunque le ultime sullee dove vedere intelevisiva. Come arrivanoL’ha gestito egregiamente la sua stagione, senza mai rischiare veramente nulla ed è quindi riuscito ad ottenere una ...