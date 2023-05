Empoli-Juventus 4-1 | doppio Caputo fa sorridere Zanetti | Allegri rabbuiato

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nella serata di lunedì 22 maggio si disputa l’incontro valido per il 36° turno di Serie A tra. I padroni di casa hanno raggiunto in ampio anticipo la salvezza e cercano un risultato di prestigio di fronte ai propri tifosi. Gli ospiti freschi di nuova penalizzazione, sono al momento fuori dalla zona Champions. Ciccio4-1, il primo tempo Dopo 15 minuti di gioco latrova il gol con Locatelli, ma l’arbitro ravvisa un fallo e annulla la marcatura. Passano due minuti e i padroni di casa si guadagno un calcio di rigore: dal dischetto Ciccionon si lascia tradire dall’emozione e porta in vantaggio i suoi. Gli uomini disono in bambola e al 25? arriva il rad...

... con un punto di ritardo dall'Atalanta quinta e un punto di vantaggio sullasettima. I campani sono invece in 14/a posizione con 39 punti insieme all'...per un ulteriore ricorso - aggiunge il dirigente bianconero a Dazn prima del match con l'- . ... perché questo poi è l'obiettivo di. Lavuole e deve lottare sempre per la ...... Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60;59; Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44;e Salernitana 39; Lecce 33; Spezia 31; ...

Empoli-Juventus: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...