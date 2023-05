Empoli-Juventus 4-1 | Allegri | “La squadra è stata anche troppo brava”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 22 maggio 2023) Massimiliano, tecnico della, è intervenuto nel post match di. Dopo i 10 punti tolti dalla Corte d’Appello FIGC, per i bianconeri non sarà stato del tutto facile scendere in campo. L’aspetto mentale ha fatto sicuramente la sua parte ed ha inciso non poco, sicuramente dopo i primi due gol dell’. Nonostante l’impegno e la voglia messi in gioco, infatti, ladi Misterquesta sera si è dovuta arrendere ad unmolto più forte e determinato che prima dell’ora di gioco era già sul 3 a 0, con doppietta di Caputo e Luperto. Proprio quando la sfida semchiusa, Chiesa accorcia le distanze matardi per una rimonta. Anzi la partita è finita 4 a 1 per i padroni ...