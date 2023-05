Empoli-Juve | la MOVIOLA LIVE | vantaggio annullato a Gatti | rigore netto per i toscani Check sul raddoppio

... prima del calcio d'inizio della sfida dei bianconeri con l'Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della sfida dellacontro l'. Di seguito le sue ...Il fatto che il verdetto sia arrivato nel pre partita dice lo aspettavamo, non ci tocca. Ricorso C'è la possibilità, ma dobbiamo leggere le motivazioni per i margini di un ricorso'. ...La Juventus, prima di scendere in campo a, scende a quota 59 punti, tanti quanti ne aveva la ... Leggi anche- plusvalenze, la Procura Figc chiede 11 di punti di penalizzazione Christillin: '...

Empoli Juventus, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport

Agenzia 'Nessuno di noi ha parlato con l'arbitro, io neanche l'ho visto' – “Nessuno di noi ha parlato con l’arbitro durante l’intervallo, io non l’ho neanche visto”. Così Maurizio Sarri… Leggi ...Calvo, il Chief Football Officer della Juventus ha parlato prima della gara con l’Empoli commentando la sentenza delle plusvalenze Pochi minuti prima della partita contro l’Empoli, ai microfoni di ...