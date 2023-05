Empoli-Juve 2-0 LIVE | Caputo-Luperto | bis toscano! Poi Bremer si divora il gol

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allo stadio Castellani, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023.

L'ufficialità è arrivata a pochi minuti dalla sfida dei bianconeri contro l', . Oltre alle parole del dirigente della Vecchia Signora, laha rilasciato una nota su Twitter in merito: " ...Commenta per primo- Juventus è il posticipo della terzultima giornata di Serie A. Vivi, insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi dubbi del match con la nostra moviola.- Juventus lunedì ore 20.45 Ayroldi Bresmes - Capaldo Iv: Marchetti Var: Doveri Avar: La Penna 14' - VANTAGGIO ANNULLATO A GATTI - La Juventus si era portata in vantaggio con Gatti, dopo una ...Contro l'questa sera (match in corso) e contro il Milan domenica prossima, 28 maggio. A ciò ... in sostanza, bisognava scorporare dal - 15 il "peso specifico" per ladelle responsabilità ...

Se la Juventus dovesse vincere stasera contro l’Empoli, salirebbe a 62 punti, superando Roma e Atalanta, posizionandosi al quinto posto a soli 2 punti dal Milan. Sconfiggendo i rossoneri nello scontro ...In qualche modo la Juve se la cava. Riparte da dietro ora la Juve che deve ripristinare l'atteggiamento iniziale. 17' Caputo non sbaglia: Empoli in vantaggio al Castellani. Conclusione incrociata con ...