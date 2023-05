Empoli | Caputo | «Serata magica | voluta e meritata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Francesco, attaccante dell’, dopo la grande vittoria con la Juve, coronata da una doppietta Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il poker rifilato alla Juve dall’, in cui ha contribuito con una doppietta. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «, ce la siamo. Ora dobbiamo godercela, non è da tutti fare quattro gol alla Juve». RAPPORTO CON ZANETTI – «Penso si veda in campo, lui ha detto che andrebbe in guerra con me e io ci vado. Viviamo un momento magico dopo la salvezza raggiunta, vogliamo continuare a divertirci. Spero che il mister resti con noi».