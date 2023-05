Emilia-Romagna | sciacalli in azione | si fingono volontari e rubano 6mila euro a una coppia di anziani

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allarme sciacallaggio nelle zone alluvionate dell’: un uomo e una donna sono stati arrestati a Fornace Zarattini, nel Ravennate, in uno dei quartieri maggiormente colpiti dagli allagamenti. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, lasi sarebbe presentata a duesfollati offrendosiper rimuovere il fango dall’abitin cui vivono. Subito dopo essersi allontanati, i padroni di casa si sono accorti che erano spariti circa. Gli agenti in servizio antisciacallaggio li hanno trovati con ancora il bottino in tasca. Si tratta, spiega il quotidiano locale, del primo episodio di sciacallaggio confermato a Ravenna, dopo diverse segnalazioni alle quali però non aveva fatto seguito alcuna denuncia. Nei primi ...

Allerta rossa anche per oggi nell'martor ma iata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti. E' ancora invece molto ...Gene Gnocchi in lacrime in diretta tv ha raccontato la sua esperienza nell'alluvione in. Il comico si è L'articolo Gene Gnocchi in lacrime da Faenza: "Siamo stati sfollati. Dateci una mano" proviene da True ...Già nel 2021, l'Ispra aveva lanciato l'allarme sul rischio alluvioni in, poi drammaticamente confermato in questi giorni. In provincia di Benevento ci sono circa 20mila persone che ...

Alluvione in Emilia Romagna, Schlein doveva prevenire il dissesto idrogeologico Il Tempo

Dopo la cancellazione del Gran Premio di Imola a causa del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, la Formula 1 torna in azione per il Gran Premio di Monaco che si disputerà questo weekend.Vacanze in Emilia-Romagna. Perché è una Regione ricca di punti d'interesse, con una cucina ottima, e che ora più che mai, dopo l'alluvione, ha bisogno di solidarietà (e fare cassa). «Dobbiamo ...