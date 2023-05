Emilia-Romagna | resta ancora molto alto il numero degli sfollati

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cala di oltre 3.200, come rende noto la Regione, ildelle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione: alle 12 di oggi sono 23.081, la maggior parte, 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.174 nel bolognese. Sono23mila glia causa della disastrosa alluvione che ha colpito l’. La maggior parte è nel Ravennate Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 1.596 (di cui 1.032 nel ravennate, 344 nel bolognese, 214 nel forlivese-cesenate e 6 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde ...

Ma il Pd invita il governo a riferire in Parlamento e 'dare certezze' sulla possibilità di disporre dei fondi europei, a cominciare da quelli per il territorio a partire dall'. 'Il ...... spiega un comunicato, "arriva dopo che le gravi condizioni meteorologiche in Italia hanno provocato nei giorni scorsi alluvioni e smottamenti, interessando in particolare l'centro - ...Terra di corse e di piloti, l'non si ferma e Aprilia All Stars, la grande festa annuale dei fans di Aprilia, conferma l'appuntamento a Misano di sabato 27 maggio. In pieno accordo col Comune di Misano e con il ...

L'inferno di acqua e di fango che ha colpito in questi giorni l' Emilia-Romagna, regione del sorriso e dell'amicizia, ci spinge ad aiutare le persone che hanno perso tutto, le imprese che dopo la trag ...