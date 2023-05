Emilia - Romagna | Morandi e Nannini si uniscono al coro ' Romagna mia'

Iscriviti subito L'alluvione in: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Iscriviti subito L'alluvione in: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Prosegue il lavoro di ripristino di strade e viabilità indopo l'alluvione . Anas, parte del gruppo Ferrovie dello Stato, ha riaperto al traffico la strada statale 64 "Porrettana" mantenendo attivo, lungo l'arteria, il presidio del personale. ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite.

AGI - Un'area vastissima, compresa tra i 23 fiumi che sono straripati, mettendo in ginocchio tutta l'Emilia Romagna. Le vittime sono state 14, ma gli sfollati superano i trentamila. Le mappe ...Aprilia All Stars: l'evento è confermato e il ricavato andrà interamente in beneficienza per aiutare l'Emilia Romagna ...