Emilia Romagna | l' acqua rientra a fatica ed è allarme frane

(Di lunedì 22 maggio 2023) Per l’sono giorni tragici a causa di quello che sta accadendo per il maltempo. Sono circa 26mila le persone che si sono viste costrette a lasciare le loro case a causa dell’alluvione che ha dato origine ad abbondanti piogge iniziate martedì. Sono attualmente 15 le persone che sono morte e ci sono molte persone disperse, non si sa con precisione quante. I danni potrebbero ammontare fino a 5 miliardi. Nel frattempo l’lentamente si ritira da Faenza, Forlì e Cesena. Situazione ancora critica, invece, a Ravenna e dintorni. L’alluvione ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile dellapari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno. Centinaia le aziende agricole che rischiano di scomparire con terreni segnati da ...

'La tragedia che ha colpito l'è sotto gli occhi di tutti e non ho bisogno di sprecare parole: noi stessi, quasi otto anni fa, fummo colpiti allo stesso modo, per fortuna senza che vi fossero vittime; possiamo ben ...La Guardia Costiera per il dipartimento della Protezione Civile è impegnata in queste ore nelle operazioni di soccorso delle popolazioni alluvionate dell'. Nelle immagini i sorvoli sulle aree alluvionate dell'aereo ATR 42 , gli interventi dei Nuclei subacquei che - in concorso con i Vigili del Fuoco - contribuiscono a evacuare la ...

Un tir è finito in un canale a Forlì. E' accaduto nelle ore drammatiche dell'alluvione tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio nella zona nord della città.