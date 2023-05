Emilia Romagna | la tragedia condivisa sui social

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tutti gli italiani hanno vissuto in tempo reale il disastro di fango che ha travolto l'e hanno partecipato al dolore degli alluvionati. Immagini sconvolgenti, proprio come fiumi ...

"Un sacrificio per la comunità" Le ruspe sono arrivate e hanno scavato l'argine del canale pieno fino all'orlo nel quale l'acqua scorreva impetuosa verso la città principale della. "Abbiamo ...Come annunciato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini."Qui, pochi mesi fa, ci è stato chiesto dallo Stato di realizzare le procedure per il secondo rigassificatore, l'...Nell'emergenza la premier Giorgia Meloni e il governatore dell'Stefano Bonaccini si stanno muovendo bene. Giuseppe Conte si dovrebbe vergognare per aver chiuso l'Unità di Missione e Carlo Calenda non è adatto a fare il leader del Terzo Polo. In ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

Fragole, albicocche, ciliegie, grano: i prodotti della biodiversità messi a rischio dall'alluvione in Romagna e Coldiretti lancia l'allarme.Sospese le bollette di luce, acqua e gas, le telco intanto mettono a disposizione offerte per i clienti delle zone colpite.