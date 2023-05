Emilia-Romagna | il sindaco di Cesena | «Meloni | grazie per le parole ma ora servono i fatti»

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) «ha fatto il suo giro, la ringraziamo, ma da domani il governo deve essere presente con i. Bisogna rispondere in tempi celeri, altrimenti il coraggio di queste ore si trasformerà in rabbia». In un’intervista a Repubblica ildem diEnzo Lattuca chiede all’esecutivo di fare presto sugli aiuti. «Lei mi ha assicurato che il governo sarà a fianco delle popolazioni colpite. Non mi aspettavo che mi dicesse il contrario, adesso mi fido, registro il suo impegno, i cittadini aspettano i», dice il primo cittadino. Il governo ha convocato un consiglio dei ministri per varare il Decretomartedì prossimo. Lattuca dice che «gli aiuti devono essere repentini e integrali, chiediamo che vengano programmati interventi strutturali per far fronte a situazioni ...