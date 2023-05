Emilia Romagna | due giorni di sole poi ancora pioggia | previsioni meteo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un nuovo peggioramento con nuove precipitazioni che probabilmente a livello di fiumi non dovrebbero dare grossi disagi I prossimi dueasciutto eggiato ma a partire da mercoledì sera, e tutto giovedì,piogge in. “Siamo all’interno di un’alta pressione che rimonta oggi e domani e parte di mercoledì, quindi per un paio diil tempo sarà tranquillo, asciutto eggiato, caldo anche con temperature che possono raggiungere i 27 o i 28 gradi – spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it – ma tra mercoledì sera e giovedì potrebbero essere in arrivo altre piogge”. “Un nuovo peggioramento con nuove precipitazioni che probabilmente a livello di fiumi non dovrebbero dare ...

Oggi si parla di, ma non dimentichiamoci delle altre zone colpite anche per la mancanza di manutenzione dei fiumi. Non a caso abbiamo proposto un commissario per risposte veloci", le ...Il disastro dell'alluvione insta mettendo in ginocchio un'intera regione. Per questo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sta escogitando le soluzioni per uscire subito dall'emergenza. Soprattutto quella ...... "Questa decisione è prima di tutto un gesto di rispetto e condivisione del dolore per l', gravemente colpita dalle inondazioni , con nove vittime e oltre diecimila sfollati. A Genova ,...

Emilia-Romagna, ancora allerta rossa per il maltempo | Polizia: non recarsi in province Forlì-Cesena e Ravenna TGCOM

Una preoccupatissima Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 in Giappone per andare in Emilia-Romagna e dare sostegno e risposte ai cittadini colpiti duramente dall’alluvione. La premier esclude che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...