Emilia Romagna | dopo il diluvio ci manca solo Bonaccini commissario all’emergenza

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Riceviamo e pubblichiamo Dunque, la colpa dell’alluvione che ha colpito l’è… di Silvio Berlusconi! Lo scrive “La Repubblica”. E guai a chi osa anchepensare a qualcun altro. È bell’e pronta l’etichetta di “negazionista”, valida in ogni occasione in cui è necessario nascondere le malefatte della Sinistra. Eppure, a Bologna città, dove qualche problemino si è avuto, macon le canalizzazioni urbane che da anni aspettano di essere adeguate alla bisogna e “manutenzionate” come si deve. A parte via Saffi, tutti hanno notato come il Reno, pur ingrossando visibilmente, non abbia esondato dal suo alveo. E che dire della campagna che divide Bologna da Ferrara e, di lì, porta al mare, seguendo il corso dello stesso Reno e avvicinandosi all’ancor più poderoso Po? Anche in quelle terre – San Pietro in ...