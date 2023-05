Emilia Romagna | con i gommoni sulle strade ancora sommerse | così i sub della Guardia costiera soccorrono le persone bloccate

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laper il dipartimentoProtezione Civile è impegnata in queste ore nelle operazioni di soccorso delle popolazioni alluvionate dell’. Nelle immagini i sorvoliaree alluvionate dell’aereo ATR 42, gli interventi dei Nuclei subacquei che – in concorso con i Vigili del Fuoco – contribuiscono a evacuare la popolazione in pericolo. E infine un intervento a supportobonifica di un quartiere allagato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Alluvione, le richieste dell'per la ricostruzione Domani il governatore della Regione Stefano Bonaccini porterà all'...Gli esempi sono continui, anche in questi giorni in cui ministri, presidenti di regione e sindaci, impegnati nella gestione dell'emergenza alluvionale trae Marche " con un epicentro ...Anche in regioni come l'o la Toscana accreditate di maggiore cultura civica e buon governo. Italia Autonomia e Pnrr: due bombe sulla gestione del territorio Giulia Merlo Il ...

Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. Nuove evacuazioni a Forlì. DIRETTA Sky Tg24

Per affrontare l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna il governo sta pensando a risorse provenienti da lotterie aggiuntive e dal ricavato delle aste di auto sequestrate alla criminalità organizzata. L ...“Di fronte alla drammaticità degli eventi che si sono verificati a seguito dell’alluvione che ha colpito pesantemente l’Emilia Romagna e Marche, siamo vicini ed esprimiamo la massima solidarietà alle ...