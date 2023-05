Emilia Romagna | ancora allerta rossa nella zona alluvionata

(Di lunedì 22 maggio 2023) – Prosegue nelle zone colpite dall’alluvione inl’opera dei soccorritori, ma anche oggi la situazione è in. L’acqua si ritira lentamente dalle città di Forlì, Faenza e Cesena e da tutte le zone invase da esondazioni, fango e frane. A Ravenna, dove la situazione ècritica, danni maggiori sono stati evitati per la decisione di lasciare che l’acqua esondata dai fiumi trovasse uno sfogo nei campi agricoli. Le vittime accertate sono quattordici. Ieri Giorgia Meloni ha visitato le zone alluvionate promettendo “risposte immediate” per risarcire persone e aziende danneggiate. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha chiesto rimborsi pari al 100 per cento “come per il terremoto”. Per domani è previsto il decreto del governo per i primi aiuti.

Ha smesso di piovere in, ma l'allerta rossa per il pericolo di inondazioni non è ancora rientrata . I fiumi sono ancora ingrossati e nelle zone allagate si fatica a far asciugare e defluire le acque. Nel ...

Emilia-Romagna, ancora allerta rossa per il maltempo | Polizia: non recarsi in province Forlì-Cesena e Ravenna TGCOM

Elon Musk ha messo a disposizione i satelliti Starlink della sua Space-X per ripristinare la connessione internet in Emilia Romagna ...Riccardo Benotti - La Presidenza della Cei ha disposto un primo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla ...