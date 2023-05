Emilia Romagna | a quanto ammontano i danni dell' alluvione e gli aiuti previsti dal governo

Sarà un decreto 'tampone'. Perché ora la priorità , vanno ripetendo da Palazzo Chigi, è 'tamponare' l'emergenza dell'alluvione in. Per questo nel Cdm convocato domani il governo approverà anzitutto gli stanziamenti urgenti per finanziare i soccorsi e sbloccare la viabilità della regione sommersa dall'acqua. Oggi ...Laura Pausini tra poco inizierà il suo tour mondiale che la porterà in giro per il mondo, partendo il 30 giugno con tre concerti a Venezia , ma in questo momento si trova in, ad aiutare gli sfollati durante le operazioni di soccorso, insieme ai suoi familiari. La cantante è sempre stata molto legata alla sua terra: nata a Faenza e cresciuta a Solarolo , ...Oggi si parla di, ma non dimentichiamoci delle altre zone colpite anche per la mancanza di manutenzione dei fiumi. Non a caso abbiamo proposto un commissario per risposte veloci", le ...

Emilia-Romagna, ancora allerta rossa per il maltempo | Polizia: non recarsi in province Forlì-Cesena e Ravenna TGCOM

La premier lascia in anticipo il G7 per andare in Emilia-Romagna e dare sostegno e risposte ai cittadini colpiti duramente dall’alluvione.Laura Pausini annuncia su Istagram con un lungo post la decisione presa dopo aver seguito in questi giorni la grave situazione in Emilia Romagna. La sua Regione è stata devastata dall'allulvione e lei ...