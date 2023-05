Elly Schlein e Giorgia Meloni nude e incinte su murale a Milano

(Di lunedì 22 maggio 2023) La polemica sulla maternità surrogata arriva anche sui muri di, L'artista AleXsandro Palombo ha ritratto in unapparso in Piazza San Babila asegrataria del Pde la ...

La polemica sulla maternità surrogata arriva anche sui muri di Milano, L'artista AleXsandro Palombo ha ritratto in un murale apparso in Piazza San Babila a Milano segrataria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni nude e incinte. Lo street artist ha messo accanto le due donne leader dei due partiti più votati, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. "Power is female" il premier Giorgia Meloni e la leader dell'opposizione Elly Schlein sono state immortalate dall'artista aleXsandro Palombo che le ha ritratte spalla a spalla e incinte, nella nuova opera pop apparsa questa mattina nella centralissima Piazza San Babila a Milano.

Sul ventre di Elly Schlein appare la scritta 'My uterus my choice' e su quello della Meloni 'Not for rent', la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno.