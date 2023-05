(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildella Carolina del Sud, Tim, ha annunciato la suatura alla Casa Bianca all’insegna dello slogan ‘Faith in America’ (Fede nell’America)., l’unicoafroamericano, considerato una delle figure in ascesa del suo partito, ha già presentato venerdì alla Federal Election Commission la documentazione necessaria alla suatura. Nel suo primo comizio alla Charleston Southern University,ha ricordato le sue origini umili, sottolineando che gli Stati Uniti sono il Paese dove “un bambino cresciuto in povertà da una madre single” può arrivare alla Casa Bianca. Nonostante l’ex presidente Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis siano ...

Il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Tim Scott, ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca all'insegna dello slogan 'Faith in America' (Fede nell'America). Scott, l'unico senatore ......di fare da numero 2 a Donald Trump per dare una patina di moderazione a un ex presidente che...Cnn è stata l'argine di un dibattito dominato dalle bugie di Trump Matteo Muzio Alle scorse...È l'ennesima batosta per Biden in vista delle presidenziali2024 dopo la preoccupazione degli ... Biden ha ufficializzato la candidatura allein cui dovrà vedersela contro Trump , che è ...

Elezioni Usa 2024, si candida il senatore repubblicano Scott Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Bocciato su tutta la linea dagli americani l'operato di Joe Biden . Secondo un sondaggio Apc-Norc il presidente non ha convinto gli ...