Elezioni in Grecia | vince Mitsotakis ma si torna alle urne

(Di lunedì 22 maggio 2023) I greci riconfermano la fiducia nel governo di, che però non ha la maggioranza assoluta. I conservatori di Nea Dimokratia hanno conquistato il 40% dei voti, doppiando la sinistra di Syriza. Il primo ministro non vuole coalizioni e potrebbe ripresentarsiil 25 giugno con il sistema elettorale che a quel punto gli garantirebbe il premio di maggioranza per governare da solo. "La speranza ha vinto sul pessimismo e l'unità sulla divisione", ha commentatoche ha ricevuto le congratulazioni di Antonio Tajani: "I cittadini greci hanno premiato il lavoro fatto al governo", il messaggio su Twitter del vicepremier e ministro degli Esteri.

