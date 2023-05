Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 1 Turno Nazionale Ritorno (anche su DAZN)

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport disarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia conaccelera...

... IL CALENDARIO DELLA SERIE Gara - 1 Domenica 28 maggio Ore 19:30 - Virtus Segafredo Bologna - Bertram Yachts Derthona Tortona (, Dazn, NOVE, Eurosport 2) Gara - 2 Martedì 30 maggio ...... IL CALENDARIO DELLA SERIE Gara - 1 Sabato 27 maggio Ore 18:00 - EA7 Emporio Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari (, Dazn, NOVE, Eurosport 2) Gara - 2 Lunedì 29 maggio Ore 21:00 - ...Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta su:: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del ...

Serie A, semifinali play-off: dove vedere le partite in tv e in streaming Today.it

14.30 Sampdoria-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 18.30 Roma-Salernitana (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 20.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT UNO 20.30 ...Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in ...