Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Il rapporto sembra essere in crisi

(Di lunedì 22 maggio 2023)edsigià? La loro storia d’amore non è mai stata ufficializzata in senso stretto, ma i rumors – sempre più insistenti – hanno fatto in modo che i fan si affezionassero a questa coppia. Di recente, a confermare la relazione, ci aveva pensato il salvaschermo dell’attore napoletano: sul...

La storia'amore trae Massimiliano Caiazzo potrebbe essere già naufragata. A diffondere la notizia è stata l'influencer Deianira Marzano , che, pur non facendo direttamente i loro nomi, ha fatto intendere ...Anchee Simone Nolasco, io li stimo moltissimo, già prima di Amici li seguivo tantissimo. Per me sono due ballerini da cui ho tratto ispirazione'. C'è un consiglio che Lorella ti ha ...Massimiliano Caiazzo edhanno animato il gossip delle ultime settimane: l'attore di Mare Fuori e la ballerina professionista di Amici sono una coppia I due non hanno ...