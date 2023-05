Economia circolare | Italia tra i primi posti in Europa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Malgrado i crescenti allarmi sulle crisi ambientali, l’mondiale sta registrando una diminuzione del tasso di circolarità: in soli cinque anni siamo passati dal 9,1% al 7,2%. In altre parole, il nostro pianeta sta riciclando e riutilizzando meno risorse. Tra le prime cinque economie dell’Unione Europea, l’continua a essere il Paese più avanzato in termini diin. Tuttavia, negli ultimi cinque anni abbiamo perso posizioni mentre altri Stati si stanno muovendo più rapidamente: non possiamo permetterci di riposare sugli allori, è necessario fare di più per mantenere la nostra leadership.in testa alla circolarità, ma cala la percentuale Secondo l’ultimo dato disponibile del 2021, il tasso di utilizzodei materiali ...

Le polemiche sul mancata attenzione per l', quindi, sono prive di fondamento'.Ine in politica (se lui sarà ancora presidente, ad esempio). Perché, alla fine, la vera ... l'ultima voce di corridoio che doveva rimanere segreta, ma che è stata fattae non a caso....parte alle numerose occasioni formative e di cittadinanza attiva offerte dal progetto e una call per l'autocandidatura ad un'attività di mappatura di enti e/o progetti diapplicati ...

Inquinamento da plastica, per il rapporto UNEP “serve un cambiamento di sistema” EconomiaCircolare.com

Superato l'obiettivo europeo per il 2030 Nel 2022 avviate a riciclo 418.091 tonnellate di imballaggi in acciaio con cui si potrebbero realizzare 4.180 km di binari ferroviari, sufficienti per collegar ...Genova – Dagli scarti industriali rigenerati dei tessuti, delle moquette e delle reti da pesca, nascono costumi sostenibili fatti interamente a mano e destinati a durare nel tempo, nel pieno rispetto ...