Echo | Kevin Feige riteneva inguardabile la serie Marvel prima dei reshoot

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023) La nuovain arrivo su Disney+,, ha finalmente una data di uscita, ma il processo di realizzazione non è stato per niente facile e lineare. Dopo mesi di rinvii e dicerie,ha finalmente annunciato la data di uscita di: lo spinoff di Hawkeye approderà su Disney+ il 29 novembre su Disney+. A quanto pare, però, la realizzazione dello show è stata talmente travagliata al punto chelo consideravadelle riprese aggiuntive. A parlarne è stato l'insider Jeff Sneider nel suo podcast The Hot Mic: "Mi hanno detto che la produzione dellaè stata un disastro totale, ci sono stati numerosi problemi durante la sua realizzazione. A quanto pare lo show è venuto così male ...