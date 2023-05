Ecco le mense scolastiche più care d' Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Una famigliana ha speso in media al mese 82 euro nell'anno scolastico in corso, per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell'infanzia: si tratta di circa 4 euro a pasto. Questi i dati che emergono dalla sesta indagine sulledi Cittadinanzattiva, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia. La regione mediamente più costosa è la Basilicata (109 euro mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (58 euro nell'infanzia e 62 euro per la primaria). L'incremento rispetto alla precedente indagine, riferita al 2020/21, è stato di poco piu' del 2%, ma le variazioni sono molto differenti a livello regionale: si passa da un aumento a due cifre in Basilicata (+19% e +26% rispettivamente per scuola primaria e quella dell'infanzia) e in Campania (+12% circa per ...