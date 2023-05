"È stata dura... Ora rinnovo Forza Italia"

'È, ma sono sempre stato fiducioso . Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all' aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che ...'Sto meglio... Devo ancora recuperare le forze, ma è solo questione di tempo'. Così Silvio Berlusconi nella sua prima intervista del Cavaliere dopo il ricovero. 'È, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non ...ROMA " "E', ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non ...

Silvio Berlusconi, prima intervista dopo il ricovero: «È stata dura, ma mia moglie Marta ha superato sé... Corriere della Sera

“È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che ...Il Cav è ottimista sul futuro del partito azzurro: "Vedo una funzione sempre più importante". Il plauso a Meloni e Salvini: "Con loro rapporti eccellenti, come dei veri amici" ...