(Di lunedì 22 maggio 2023)- Una Joya da conservare con la massima cura per la notte più importante della stagione, quella del 31 maggio in cui lasfiderà il Siviglia a Budapest nella finale di Europa League. Una ...

Una notte che Paulonon vuole perdersi così come José Mourinho non la vuole vivere senza di lui in campo, tanto da decidere di lasciarlo fuori dalla sfida di campionato all'Olimpico contro la ...out. L'argentino non vain panchina. Queste le parole di Tiago Pinto " Io sono rimasto sorpreso dalle dichiarazione di qualche tesserato del Leverkusen. Due cose sono importanti nel ...Commenta per primo Tiago Pinto, general manager della Roma , ha spiegato ai microfoni di DAZN le ragioni dell'esclusione di Paulo, oggiin panchina: 'Come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo. Sta recuperando, abbiamo come obiettivo fare arrivare tutti bene alla finale. Non si sentiva al 100% ...

Dybala nemmeno in panchina in Roma-Salernitana: il piano di Mourinho Corriere dello Sport

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha spiegato ai microfoni di DAZN le ragioni dell'esclusione di Paulo Dybala, oggi nemmeno in panchina nel match contro la Salernitana: "Come tutti avete visto ...In attesa della finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma è alla ricerca di un posto tra le prime quattro del campionato. Imperativo vincere contro la Salernitana, provando ad approfittare d ...