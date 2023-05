Leggi Anche Milano, donna sotto shock: 'Violentata nel bagno della discoteca' Lo stupro in discoteca La giovane americana, scrive il 'Giorno', avrebbe raccontato tutto all'amica con cui era uscita per ...... bestialità di ogni tipo, necrofilia, violenza contro persone e animali,'. E decapitazioni. ... moderatore sudafricano che lavora a Nairobi, è stato il primo a fare causa contro leaziende, ...Negli ultimi tempi a Milano si sono verificati una serie diin un lasso di tempo molto circoscritto.giorni dopo il caso della turista violentata da un marocchino 27enne in un ascensore ...

Due stupri in poche ore, è allarme violenze sessuali a Milano ilGiornale.it

Potrebbero risultare pertanto determinanti, a tale scopo, le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi della zona e all'interno della stessa discoteca in cui potrebbe ...Ancora violenza a Milano: gli inquirenti indagano su due casi che sarebbero avvenuti nel giro di poche ore e che non sarebbero collegati tra loro. Le vittime sono una 19enne americana e un ragazzo di ...