Dua Lipa sfila a Cannes con la nuova fiamma Romain Gavras | l' ex fidanzato pubblica storie inquitanti su Instagram I fan | è pericoloso

Dua Lipa a Cannes presenta il nuovo fidanzato: chi è Romain Gavras Corriere dello Sport

Dua Lipa ha da poco ufficializzato la sua relazione con il regista francese Romain Gavras, 41enne, ma non tutti sembrano averla presa bene. La coppia era felice e raggiante, mano nella mano sul Red ...Robert De Niro ha calcato il red carpet del Festival di Cannes come protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese insieme a Leonardo DiCaprio e il regista. Parlando con i giornalisti, ...