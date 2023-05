Droga | cellulari e “manganelli artigianali” | operazione nel carcere di Avellino

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Casa Circondariale di‘Antimo Graziano’, tra la notte di sabato 20 e domenica 21, durante una perquisizione da parte del personale di Polizia Penitenziaria, in un intercapedine di una Sezione del penitenziario sono stati ritrovati 7 panetti presumibilmente di hashish, 1 caricabatterie pere 3in legno ricavati da tavolini danneggiati”. Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Ancora una volta, grazie alla professionalità del Comandante e del personale di Polizia Penitenziaria, è stato sventato un traffico di sostanze stupefacenti che neldetermina pericolose gerarchie tra la popolazione detenuta”. Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Il traffico di sostanze stupefacenti in ...

Sette panetti di hashish, un caricabatterie per telefoni cellulari, manganelli in legno ricavati dai tavolini danneggiati durante la rivolta di mercoledì scorso. (ANSA) ...Il cellulare spento, nessuna risposta ai messaggi ... Rimbalza sui media l’ipotesi di questioni legate alla droga ma non ci sono conferme in questo senso. Il caso ha i contorni molto poco chiari, un ...