Dov’è stata girata La Sirenetta? Ecco i luoghi iconici in Sardegna del nuovo film Disney

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il live-action della Walt, diretto da Rob Marshall, dell’iconico e amatissimo classico musical d’animazione Latorna nei cinema in Italia dal 24 maggio e sicuramente non sapevate che la maggior parte delè stato girato proprio in Italia, precisamente inLa? Tutti iinGirato in parte ai Pinewood Studios, dove l’enorme nave di legno del principe Eric ècostruita nella vasca all’aperto, lal’ambientazione della maggior parte dele la produzione vi ha lavorato da maggio a settembre 2021. La produzione del ...

...Un'altra delle risposte emerse nella tavola rotonda... E, anche qui, sipresto scoperto che i numeri degli Esg sono talmente ... oggi le aziende sono ancora'erano cinque anni fa: al punto ...Rejkiavickoscurata dal "giallo della manina" al Senato ...mercoledì in poi la missione all'estero e l'arrivo a Hiroshima...Meloni E' arrivata o no si chiedono i giornalisti dirottati ...... in Emilia Romagna c'stato, ha fatto sapere a tutti'era (...articolo di ieri) condividendo foto e video in ogni dove e si... '' Da quant'checosì qui '', risposta ''eh da quando c'...