Doppia sorpresa per Helena Prestes e Andrea Lo Cicero | che potranno abbracciare i rispettivi amici | Nikita Pelizon e Aldo Montano

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nomination, prove ricompensa e due ospiti speciali. L’isola dei famosi 2023 torna in onda stasera alle 21.45 in diretta su Canale 5, con la sesta puntata. Dopo il ritiro di Fiore Argento, un altro concorrente si appresta ad abbandonare Cayo Cochinos. A decidere chi è lo sfortunato naufrago a dover rientrare in Italia sarà il televoto. “L’isola dei famosi 2023”, i concorrenti: chi sono i naufraghi guarda le foto Leggi anche › “L’isola dei famosi 2023”, nella quarta puntata unaper Marco Mazzoli e Paolo ...