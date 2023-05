Dopo l' alluvione | nuova allerta rossa | qual è il nuovo incubo in Romagna

(Di lunedì 22 maggio 2023) È altissimo il livello dell'in Emilia-per il pericolo di frane e smottamenti. La protezione civile ha, infatti, rinnovato l'anche per oggi 22 maggio sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sullaè connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi. Oggi sono comunque previste deboli precipitazioni sparse. Non si prevedono significativi incrementi dei livelli dei fiumi. Ma appunto resta altissimo il pericolo frane. Intanto l'Unione europea ha mobilitato nel fine settimana attrezzature di pompaggio provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue ...

... dove sono presenti piantagioni di albicocche, pesche nettarine, susine, mele, pere, kiwi, fragole, che avranno pesanti ripercussioni sui prezzi anche nel "" : nella zona si produce ...Sopralluoghi nelle zone colpite dall', assieme al presidente della Regione Bonaccini, per una valutazione in vista della ... Giorgia Meloni, incontrando i giornalistiun incontro in ...... poi il governo penserà a tutto quello che viene'. Come prefetto di carriera ha vissuto molte ...le zone colpite con un elicottero dei Vigili del Fuoco e che mi ha ricordato la gravedel ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Sui social Laura Pausini mostra le fondo della sede del suo fan club dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ...Nella giornata di lunedì dovrebbe piovere sugli Appennini bolognesi e romagnoli e c’è ancora allerta rossa per le possibili piene dei fiumi e frane nelle zone della Romagna interessate dall’alluvione ...